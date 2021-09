Sihtkapitali esimehe Marje Lohuaru sõnul lisab praegune pandeemia õpetajatele veel erilisemaid väljakutseid uute lahenduste leidmiseks. „Muusikaõpetus on väga rikas õppeaine ja kui õpetaja suudab kriisiolukorras hoida õpilasi muusika juures ja innustada neid jätkama professionaalsete muusikutena, siis on see hindamatu ja väga suure väärtusega töö kogu Eesti muusikaelule. Meie õpetajad on muutunud olukorras fantastiliselt hästi hakkama saanud. Suur tänu teile selle pühendumise eest!“ lisas Lohuaru.