"Avaüritus oli väga meeleolukas ja mõnusas kulgemises," kommenteeris HingePai üks eestvedajatest Anni Ruusmann. "Esinejate ettekanded olid mitmekesised ja informatiivsed. Külaliste tagasiside oli positiivne ja oli tunda, et Lääne-Virumaa inimesed on oodanud sellist pesa kodukanti. Õhtune Helilinnu helirännak kõlas täissaalile."

Kust aga pärineb HingePai idee? "Oleme aastaid käinud enesearengu teel," selgitas üks keskuse perenaistest Anni Ruusmann. "Minu meelest on nii põnev see maailm, mida palja silmaga ei näe. Paraku on Tallinnas-Tartus sündmustel käimine üsna ajamahukas ettevõtmine. Nii mõtlesimegi, et mis saaks olla parem kui ise korraldada sündmuseid ja teraapiaid."