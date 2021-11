Uhtna kolhoosis on traditsiooniks muutunud tore ettevõtmine – igal aastal peetakse seal nn. pensionäride päev. Eesmärgiks on ühismajandi eakamatele tutvustada oma rahva töid-tegemisi, arutada koos kolhoosielu argipäeva küsimusi. Ka see teisipäev oli pensionäride päralt. Istuti peolauda. Kolhoosi esimees rääkis partei XXIV kongressi otsustest. Vaadati isetegevuskava.