Politsei otsib taas Kadrina vallast kadunud 69-aastast Yuryt

Eile päeval sai häirekeskus teate, et Undla külas asuvast hooldekodust on lahkunud 69-aastane Yury, kes võib kõrvalise abita hätta sattuda. Yury on ka varem hooldekodust lahkunud, kuid neil kordadel on õnnestunud ta võrdlemisi kiirelt üles leida. Küll on ta üles leitud Kadrina kandist, aga teinekord ka Tallinnast.