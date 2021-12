Lume tulekuks peaksid luiged küll rändlindudena meilt juba lahkunud olema, kuid kaugeltki mitte kõik kühmnokad ei lenda talveks soojematele aladele. Eestis talvituvate kühmnokk-luikede arvukuseks hinnatakse sõltuvalt talve karmusest 8000 – 17 000 lindu. Nii et mitte üksnes maad ei kata talvel valge vaip, vaid ka merelahtesid. Ainult et see merelahtede vaip ei ole ühtlaselt valge vaid punaste-mustade täpikestega. Kuna kühmnokk-luikedel on ilusad punased nokad, mille peal ilutsevad mustad kühmud.