Kolumn: vabaduse paradoksid

Halval talveilmal pole suuremat tähtsust, kui meil on korralik talveriietus ja müts peas. Sama lugu on ka vabadusega. Tema puudumist märkame enamasti alles siis, kui meil teda pole. Meil ei tule pähegi tänada igal hommikul universumit, et meil on vabadus ärgata ja riietuda ja minna täiesti vabatahtlikult tööle. See on elu paratamatu osa, sest inimese loomulik olek on tajuda vabadust nagu vett, õhku ja toitu – teda mitte märgates enne ta puudumist.