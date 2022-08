Folk ⟩ Viru Folgil leidub tegevust ka kõige pisematele

Viru Folgi noorematel külastajatel on võimalik lastealal nii meisterdada kui ka joonistada.

Viru Folk on kogupereüritus, kus on mõeldud ka nende külaliste peale, kes ehk tüdinevad kontsertidest kiiremini kui nende vanemad. Selleks puhuks on festivalile loodud eraldi lasteala ja -programm.