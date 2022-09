Nädalavahetusel tuleb kuni 17 soojakraadi

Laupäeva öösel on sisemaal laialdaselt selge ilm. Rannikualadel on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 1-6 m/s, rannikualadel põhja- ja loodetuul 5-11 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal vahemikus 0 kunui +5 kraadi, maapinnal tuleb kuni -3 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 3-8 m/s ning laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Võib sadada hoovihma ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 8-10 kraadi.

Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 12-16 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega ilm. Hommikupoole ööd põhja poolt pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 2-7, põhjarannikul puhanguti kuni12 m/s. Sooja on 2-7 kraadi, maapinnal on temperatuur 0 kraadi ümber, rannikul on kuni 12 kraadi sooja.

Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, suurem on saju tõenäosus Eesti kirdeosas. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Sisemaal on sooja 2-7 kraadi, maapinnal on 0 kraadi ümber, rannikul on sooja kuni 12 kraadi.