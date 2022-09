Nädalavahetusel jääb madalrõhkkond Läänemere õhuruumi tiirlema ja selle serva mööda liikuvaid sajuhooge on põhiliselt päevasel ajal, vähem öösel. Valdavalt edelast puhuv tuul tasapisi nõrgeneb ja pöördub saartelt alates läänekaarde. Õhutemperatuur on öösiti 4–9, rannikul kuni 12 kraadi, päeval on 12–16 kraadi sooja.