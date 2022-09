Rakvere Piimakombinaadi Kunda võitsehhis hakati alumiinium-fooliumpakenditesse panema uue tehnoloogia järgi valmistatavat taluvõid. Tsehhis varem tehtud katsepartiid said külmhoonetes hea hinnangu. Taluvõi on hapukoorevõi, meeldiva maitse ja hea aroomiga. Varsti peaks taluvõi ka meie rajooni kaupluste lettidele jõudma. Pakk kaalub 200 g ja selle hind on 68 kopikat.