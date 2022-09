Filmiarvustus ⟩ Kas Salumets oligi Malmsteni näoga?

Filmi "Kalev" vaatama minnes tuletasid kurvad kogemused meelde, et kui mõnda Eesti linateost enne esilinastust hirmsasti kiidetakse, siis on paraku tegemist paraja käkiga (teleseriaal "Pank" ja teised). Seepärast läksin "Kalevile" väike kahtluseuss põues ja õnneks eksisin totaalselt. See film on puhas "Braavo!"