Viru-Nigula kolhoosis on nüüd, pärast kartulivõtmise lõpetamist, tulipunktis sügiskünd. Kakskümmend traktorit mürisevad varavalgest alates põldudel. Teisipäeval ütles peaagronoom, et üleliidulise põllumajandustöötajate päeva eel on künnitöö põldudel eriti pingeline. Enne põllumeeste pidupäeva käib komisjon traktoristide tööd hindamas.