Virumaa Teataja tööd nomineeriti parimate sekka

Loo puhul tõi maakonnalehtede peatoimetajatest koosnenud žürii esile just asjaolu, et ajakirjanik julges üsna vahetult pärast Ukraina sõja puhkemist rääkida sellest, milleni jõudmine võttis nii riigi kui ka valitsuse tasandil märksa kauem aega. Nimetati, et seda lugu avaldades pidi ajakirjanik paratamatult arvestama järgneda võiva pahameeletormiga, kuid õige ajakirjandus võtabki riske.