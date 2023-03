Kirde-Eesti maanteed on tuisused.

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse teatel on teekatted pärastlõunal põhi- ja tugimaanteedel soolamärjad või lumelobjakased. Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab hooti lund, teed on lumised ja kohati libedad. Tallinn-Narva maanteel Varja ja Loobu vahel on maanteel pinnatuisku.