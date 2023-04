Kel häält ja julgust, saab kandideerida "Kodulaulu" solistiks noorte laulupeol

Laulus kuuluvad solistidele salmiosad. "Kodulaulu" dirigent Markus Leppoja rõhutas, et valik tehakse tervikmulje põhjal. "Kõige rohkem soovime näha siirast ja vaba laulu, mis laseb sõnade mõttel kuulajani jõuda. Kandideerida võivad ka need, kes kooris ei laula. Hindame kõigi puhul ühtviisi avatust ja musikaalsust ning hääle sobivust," rääkis ta.

Tehniliselt poolelt juhib Leppoja tähelepanu sellele, et ta sooviks kuulda salme laulupeol originaalrütmiga, mis mõnevõrra erineb sellest, mida oleme näiteks "Nukitsamehe" filmist harjunud mäletama.

Segakooride lauljatel on see juba laulupeo noodi järgi selgeks õpitud. Neil, kes tahaksid osalemiseks kasutada salvestiste abi, palub ta kuulata ka Eesti Filharmoonia Kammerkoori salvestist, mille leiab XIII noorte laulu- ja tantsupeo kodulehelt. Osalejate alajaotuses "Segakoorid" on olemas ka "Kodulaul" ja selle häälepartiid.