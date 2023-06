Nädala kaja: pole midagi paremat Eestimaa suvest

Alati võib ju kurta ja viriseda, et küll meil on külm ja küll meil on palav, siis sajab kogu aeg vihma, siis ei saja üldse vihma. Muidugi ei tohi unustada nuriseda sääskede ja puukide pärast ja kindlasti leiab sada häda veel. Aga kui korraks, kasvõi nädalaks, kodust ära käid, tabab naastes vasikavaimustus.