Nädalavahetusel võib tulla äikest

Keskkonnaagentuuri ilmainfo andmetel kaardub Venemaa kohale koonduva madalrõhualaserv üle Eesti ning kannab meile rünksajupilvi, milles on ka äikest. Tuul puhub edelast ja läänest, päeval enam läänest ja loodest ning ulatub puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 15°C-st sajupilvede all 20°C-ni kuivematel tundidel, üksikuis paigus võib kuni 22 kraadini tõusta.