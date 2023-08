Kooli algus toob fookusse ohtlikud ülekäigurajad

Nagu liiklusseadus ütleb, peab jalakäija teed ületades veenduma, et autojuht on teda märganud. «Ainukene võimalus, et teda märgatakse, on siis, kui tekib silmside või auto jääb seisma,» rääkis piirkonnapolitseinik Aleksei Osokin. «Aga päris tihti juhtub see, et lastevanemad sisendavad oma võsukestele, et kui auto hakkab hoogu aeglustama, siis võib liikuda.» Nii tekib aga olukord, kus laps võib ekslikult arvata, et aeglasemalt liikuva auto juht on teda märganud, ja asub sõiduteed ületama. Kuna aga kindlat kontakti juhi ja jalakäija vahel ei ole olnud, võivad tagajärjed olla traagilised. Seepärast rõhutab Osokin, et kõige ohutumaks teeületuseks peab auto alati olema seisma jäänud.