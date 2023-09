Me peame rääkima vähist, ka kutsevähist

Tegemist on raske ja teinekord üsna kiiresti kulgeva ning vaevalisi sümptomeid tekitava haigusega. On teada mitu tegurit, mis suurendavad pahaloomulisesse kasvajasse haigestumise riski. Nii mõnigi neist mõjuritest on halva üllatusena sagedane nähtus ka meie töökeskkonnas, kus veedame keskmiselt kolmandiku oma ööpäevast. Teadlikkus on siinkohal võtmesõna, mis võiks anda meile edumaa vähkkasvajatesse haigestumuse ja suremuse vähendamisel, sest paljud riskifaktoritest on ennetatavad või nende mõju kontrollitav.