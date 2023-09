Lähipäevil kerkib õhusoe taas üle kahekümne kraadi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul sisemaal 2–5, saartel ja rannikul 5–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 6–11, rannikul kuni 15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 16–19 kraadi.