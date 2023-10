Laupäeva öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu on intensiivne ja võib esineda äikest. Tuul tugevneb 6–13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 11–18, puhanguti kuni 25 m/s. Sooja on 3–9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 12 kraadi.