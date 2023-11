Lähipäevil püsib õhutemperatuur jätkuvalt plusspoolel

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Sooja on 5-9 kraadi.

Reede öösel on enamasti pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, pärast keskööd levib tihedam vihmasadu läänest itta. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 2-8 kraadi. Päeval on pilves ilm. Ajuti sajab vihma. Sooja on 5-9 kraadi.