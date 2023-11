Kunda Südamekodule on lift oluline ja kaua oodatud täiendus. See kergendab oluliselt nii eakate kui ka töötajate igapäevatoimetusi ning nüüd pääsevad teisel korrusel elavad eakad hõlpsamini maja ümbritsevasse aeda jalutama. Kuna lift asub maja välisküljel ning selle seinad on klaasist, saab liftisõidu ajal ka nautida vaadet eakatekodu ümbrusele.