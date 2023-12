Raudvere ja Rägavere küla läbival teel kehtestati kiirusepiirang

Jupike Raudvere–Rägavere teest oli varem eravalduses ja seetõttu seda paljudes GPS-seadmetes näha polnud. Tänavu sügisel muudeti tee aga vastavalt Rakvere vallavalitsuse otsusele avalikuks ning olukord muutus. Paljud transiitreisijad on avastanud, et sealtkaudu saab Rannapungerja maanteelt otse Tallinna–Narva maantee suunas ning liiklustihedus Rägavere ja Raudvere külas on suurenenud.