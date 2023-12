Uusi omanikke ootavad mitmed Eesti kohanimedega aadressid. "Tegemist on domeenidega, mida hoiti 12 aastat õigustatud huviga asutustele. Paljud veebiaadressid registreeriti selle aja jooksul küll ära, kuid aadressid, mis omanikku ei leidnud, on nüüd kättesaadavad kõigile huvilistele," rääkis Mare Vahtre Eesti interneti sihtasutusest. "Eesti kohanimedega veebiaadressid on suurepäraseks võimaluseks kohaliku elu edendajatele või ettevõtjatele enda tegevuste tutvustamiseks," lisas ta.