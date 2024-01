Leidsin kraamides oma algklassiaegse sõbrapäeviku – teate küll, selle, kuhu sõbrad said pildi kleepida ja joonistada ning kirjutada, mis neile meeldib ja mis ei meeldi, kelleks tahetakse saada ja mis nende unistus on. Olin püüdliku käekirjaga ise ka ühe lehe ära täitnud. Selgub, et kaheksaaastasele Kärdile meeldis lugeda ja kirjutada.