"Just praegu võtsime vastu otsuse, et lükkame edasi 3. märtsiks," ütles Tamsalu-Neeruti maratoni peakorraldaja Vahur Leemets neljapäeva pärastlõunal Virumaa Teatajale.

Korraldusmeeskonna liikmed läksid neljapäeva hommikul kella kümne ajal rajale, et vaadata, kas maratoni on veel võimalik päästa või mitte. Rada kontrolliti nendes kohtades, kus kolmapäevase ülevaatuse käigus oli olukord kriitiline. Mõnes kohas õnnestus lume pealeviskamisega rada parandada. "Aga kuna kogu rada on ikkagi nii palju vesine, siis me ei suuda normaalset sõitu garanteerida," tunnistas peakorraldaja.