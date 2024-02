Lähipäevadel käre pakane püsib

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest lund. Võib olla udu. Külma on 12–17, Ida-Eestis kuni 22 kraadi, saarte rannikul kohati 6 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib kerget lund sadada. Õhtul Eesti lõunaservas pilvisus tiheneb, kuid ilm püsib olulise sajuta. Külma on 3–9, Ida-Eestis kuni 13 kraadi.