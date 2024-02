Pikalt tegutsenud kelm astus viimaks kohtu ette

Ringkonnaprokurör Marge Voogma ütles kohtusaalis oma sissejuhatuses, et see on üks ebatavaline kelmuse ja omastamise lugu, kus süüdistatav on ka karistuse kandmisest kõrvale hoidnud. Jaan Nurk on aastaid osutanud õigusabiteenust ja kahel korral ka kriminaalkorras karistada saanud. Nimelt võltsis Nurk dokumente, kasutas neid ja omastas ka võõrast vara. Lisakaristusena ei tohtinud Nurk 2019. aasta veebruarist 2020. aasta veebruarini õigusabi osutada, aga paraku on ilmnemas, et süüdistatav ikkagi tegi seda.