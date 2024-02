Teeolud on Virumaal rahuldavad

Eesti põhjaosas, sealhulgas Virumaal on sõidutingimused rahuldavad, teekatted märjad või niisked. Mandri lääne- ja lõunaosas on teetemperatuur miinuspoolel, niisked teepinnad on härmatisega kaetud ning teedel on libeduseoht. Öösel puhanguti tugevalt puhunud tuul on teedele langetanud oksi ja puid.