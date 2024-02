Esmaspäeval on oodata sompus ilma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub kagu- ja idatuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur jääb -3 ja +2 kraadi vahele. Teed on paiguti libedad.