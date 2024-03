Võsu uus pansionaat toob ajaloolisele rannale värskust

Arenduse tellija on peamiselt metsamasinate müügiga tegelev Lisako OÜ. Asjaajamine keskkonnaametiga kestis pikalt, kuid projekt sai kooskõlastuse ning on töös. Ehitus on seal varsti üheksa kuud käinud ja peagi saab näha valmis pansionaati. Kolmest hoonest koosnevasse kompleksi on plaanitud mahukas restoran, kaks äripinda ning üheksa majutusüksust, lisaks majutujatele mõeldud pisike spaa.