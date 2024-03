Eeloleva nädala keskpaik toob kuni kümme soojakraadi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund ja tekib udu. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur jääb -3 ja +1 kraadi vahele. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm, õhtu poole pilvisus paljudes kohtades hajub. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, hommikupoolikul mandril kohati ka lund. Puhub läänekaaretuul 3–8, õhtul muutliku suunaga 1–5 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lörtsi ja lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Puhub idakaaretuul, pärastlõunal pöördub tuul lõunakaarde kiirusega 3-9 m/s. Sooja on 2–7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi, öö hakul ka vihma. Puhub lõunakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaaretuul, õhtu poole idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 2–6, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi.