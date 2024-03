Mida teha koeravillast?

Koeravill on populaarne rahvameditsiinivahend: külmetushaiguste ja liigesevalude vastu soovitatakse muu kõrval appi võtta just koeravillast valmistatud soojendavad tooted. Koeravill mõjuvat positiivselt inimese enesetundele, lisaks kõneleb rahvasuu, et see on kasulik südametegevusele ja veresoontele ning normaliseerib vererõhku.