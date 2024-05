Politsei otsib Rakveres liiklusõnnetusse sattunud poissi

Politsei otsib tõukerattaga liiklusõnnetuses osalenud poissi. Pilt on illustratiivne.

Veidi enne kella kaheksat õhtul andis PPA pressiesindaja teada, et poiss on tuvastatud. Politsei tuvastas tänu otsinguteatele, mis levis meedias ja sotsiaalmeedias, poisi ema. "Väliselt ei paista, et poiss oleks õnnetuses viga saanud, kuid nad pöörduvad siiski haiglasse võimalike vigastuste tuvastamiseks," vahendas pressiesindaja poisi ema sõnu.