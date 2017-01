Aasta parima Eesti filmi Neitsi Maali auhinna laureaat on ka Rakvere noormees Vallo Toomla

Vallo Toomla film kandideerib selliste populaarsete filmidega nagu „Luuraja ja luuletaja“ (režissöör Toomas Hussar), „Polaarpoiss“ (režissöör Anu Aun), „Päevad, mis ajasid segadusse“ (režissöör Triin Ruumet) ja „Tühi ruum“ (režissöör Ülo Pikkov).

Debüütfilmiga kohe märkimist leidnud Vallo Toomla on öelnud, et oluline on tunda, mis on tähtis mitte sulle endale, vaid ka publikule ja vaatajale, sest maailmas tehakse niikuinii väga palju filme ja kirjutatakse palju raamatuid.

Toomla filmi peaosades mängivad Mirtel Pohla ja Priit Võigemast. Kriitik Andres Laiapea on öelnud, et Vallo Toomla esimene täispikk mängufilm “Teesklejad” on koomiliste sugemetega traagiline suhtedraama, kohati pigem psühholoogiline thriller kui põnevik, kuigi tegijad on määratlenud selle just viimaseks.

Neitsi Maali auhinnatseremoonia toimub kolmapäeval kell 14 kinos Sõprus. Auhinnaüritusel kuulutatakse välja ka aasta filmiajakirjaniku ja aasta levifilmi preemia.

EFÜ aasta filmi auhind on Eesti Vabariigi iseseisvusaja kõige vanem filmiauhind, mis on saanud nimeks Neitsi Maali ning millega kaasneb pronksist originaalkuju (autor Priit Tender) ja rahaline preemia 2000 eurot Olympic Casino Eesti ASilt.

EFÜ tegutseb alates 1993. aastast ja on rahvusvahelise filmiajakirjanike organisatsiooni FIPRESCI liige. Esimene Eesti Filmiajakirjanike Ühingu auhind anti välja 1994. aastal 1993. aastal valminud filmile, tänavu antakse auhind välja juba 24. korda.