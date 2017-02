Kolumn: Paavli kaltsukas

Mul on üks Rakverest pärit tuttav, kes on avalikult gei. Ja oo õudust, ta elab koos teise mehega. Kui nad aga koos üürikodu otsima hakkasid, võttis protsess hirmus palju aega. Alles mõne aja möödudes said nad aru, milles probleem – meespaarile korterit lihtsalt ei anta. Huvitav, miks. Loomulikult on igal korteriomanikul õigus otsustada, kellele ta oma pinna üürile annab. Aga kas siis kardetakse, et geid rüvetavad oma olemusega korteri pühasid seinu? Või on mure selles, et perenaist ei ole majas? Äkki keegi ei tahagi pärast geisid enam sellesse korterisse kolida? Naeruväärne.