Juhtkiri: Eesti laul või eurolaul

Igasuguste lauluvõistluste ­puhul saab maitse üle vaielda, kakelda ja viimaks tunnistada, et täit tõde ei olegi. Paljudele on tegemist lihtsa meelelahutusega ning faktil, et laul ühel hetkel meie riiki kuskil suuremal püünel esindab, ei olegi eriti tähtsust.

Mingil ajal valiti meil eurolugu. Kui see konkurss siis Eesti Lauluks muudeti, ei olnud selle taga pelgalt nimemuutus, vaid konkurss sai hoopis laiema tähenduse. Sest mis asi on see müstiline eurolaul?

Milline kaardimoor oskab ette öelda, mis sel või teisel aastal tolles rahvaste paabelis silma torkab ja troonile tõuseb? Võitnud on ju nii raju rokk kui nutune ballaad. Võimatu, võimatu on tabada mingit aimamatut valemit. Kuigi Sven Lõhmus arvatakse pikkade katsetuste järel oma salajases laboris selle avastamisele küllalt lähedale jõudnud olevat.

Nooremad inimesed elavad kaasa võõrkeelsetele tantsulugudele, vanemad inimesed aga sõnadest aru ei saa ning tümpsuv muusikagi jääb mõistetamatuks.

Nii et valigem lihtsalt oma eesti esitajate parim lugu ja las läheb sinna Kiievisse üks Eesti Laul. Kui see neile seal Euroopas meeldib, on väga hea. Kui ei meeldi? No meile meeldib, ja see ongi põhiline.

Vaieldakse ka selle üle, kas laul peaks olema eesti või inglise keeles. Kuigi võõrkeelsete laulude sekka satub aeg-ajalt ka kodumaise keelega versioone, muutub üha tavalisemaks see, et laulumeistridki on juba välismaised.

Aga rahvusvahelisele püünele pürgides on vast inglise keel see, mille vastu väga ei saa. Nooremad inimesed elavad kaasa võõrkeelsetele tantsulugudele, vanemad inimesed aga sõnadest aru ei saa ning tümpsuv muusikagi jääb mõistetamatuks. Vähemalt Ivo Linna päästab sel aastal ürituse, sest armastatud muusiku lood ja laulud on südamelähedased kõikidele generatsioonidele.

Finalistid on nüüdseks selgunud, finaalürituse piletid aga välja müüdud ning nõutud kaupa võib saada vaid leti alt ja kõrge hinnaga. Eestlased on ikka laulurahvas!