Juhtkiri: raamatud lõhna või lõhnata

Mida siis ette võtta? Panna keldrisse oma aega ootama? Mõni teeb vahva igavuse peletamise raamaturiiuli tualettruumi või viib vanad raamatud suvekodusse sisustuselemendiks. Kui aga needki variandid proovitud, tasub raamatud lihtsalt uuele ringile lasta. Rakvere tasuta raamatu laat annab selleks ka suurepärase võimaluse. Ja nagu elu näitas – inimeste huvi lugemisvara vastu ei rauge. Tasuta raamatu laadalt võib vahvat lugemisvara leida. Rahvast meelitas üritus kohale, samas need, kes seal igal korral käinud, ütlesid, et pakutav lugemisvara kipub korduma. Tõsi küll, päris pahna osakaal oli tänavu samuti väiksem ning heategevusmüügilt võis kahe-kolme euro eest päris asjalikke raamatuid soetada. Ent mõnele inimesele on ka see päris suur summa.

Samas teevad nii laadaliste kui ka korraldajate meele mõruks raamatukaupmehed, kes paremat kraami kottide ja kastidega minema tassivad, et see siis kellelegi maha müüa. Kuidas kaupmehi laadalt eemal hoida, on omaette küsimus.

Aga leidub neidki, kes raamatulaadal enam ei käi, sest kodus riiulid ägavad ning uutele kohta pole. Minnakse parem raamatukokku, et teos pärast läbilugemist koju tolmu koguma ei jääks. Nooremad inimesed on tihtipeale endale soetanud e-lugeri – moodsa kaasaskantava raamatukogu, mis võtab kotis vähe ruumi, võimaldab aga nautida soovitud teost igal ajal ja igas kohas.

Mõnusat raamatulõhna e-lugerist ei tule, raamatukogu raamatu lõhngi jääb kuidagi võõraks, kaugeks. Eelmise laenutaja lõhn. Nii püsib tasuta raamatu laadal kindlasti oma kindel fänkond veel pikka aega. Et vaid korraldajatel lusti jaguks.