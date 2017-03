Algab kandidaatide ja tööde esitamine üleeuroopalisele konkursile „Minu klass tegutseb jätkusuutlikult“

Konkursil osalemiseks tuleb esitada keskkonnaalast jätkusuutlikust käsitleva õpetamismeetodi või tegevuse kirjelduse, mida on juba rakendatud ja mis on väärt teistega jagamist, sest see on andnud häid tulemusi.

Näiteks võib selline tegevus hõlmata õpilastega läbiviidud õppetegevusi, sh lühiajalisi (kestvusega mõni tund) tegevusi klassitöös teatud ainevaldkonnas, või pikaajalisi mitut valdkonda hõlmavaid õppekavaväliseid kooliprojekte (mis kestavad mitu nädalat või kuud). Tegevus peab olema ellu viidud viimase kolme õppeaasta sees ning selles tegevuses osalesid õpilased vanuses 12-19.

Võistlus korraldatakse rahvusvahelise maailmaharidusliku projekti SAME World toel, mille keskseteks teemadeks on kliimamuutused, keskkonnaõiglus ja –ränne. Ka võistlusele esitatavad õpetamistavad peaksid olema seotud mõnega neist teemadest.

Tegevus peab olema ellu viidud viimase kolme õppeaasta sees ning selles tegevuses osalesid õpilased vanuses 12-19.

Võistluse peaauhinnaks on tegevust ellu viinud õpetaja(te) ja õpilaste (kuni 30 osalejat) ühine õppereis Portugali Sintrasse 2017. a. oktoobris. Eesti-sisese võistluse I auhind on teemakohane õppereis Peipsimaale 2017. a. juunis.

Täpsemad osalemise tingimused, sh vorm õpetamistegevuse kirjeldamiseks, on kättesaadaval Peipsi Koostöö Keskuse kodulehel - http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus/same-world-konkurss.