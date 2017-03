Sõmeru vallavolikogu otsustas võõrandada Vaekülas Jaama teel oleva kahe korteriga elamu. Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev selgitas, et vallale kuuluv hoone on amortiseerunud, vallal ei ole otstarbekas seda renoveerida ning see otsustati müüki panna.