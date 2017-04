President Kersti Kaljulaid kutsub põhikooliõpilasi heategevusjooksule

“Teatejooksuga on lastel ühiskonnale anda kaks olulist teadet: sellest, kui tähtis on liikumine, ja kui tähtis on heategevus,” ütles president Kaljulaid. “Eriti tore on mõlemat teha koos sõpradega," lisas ta.

12. korda toimuval teatejooksul ei võistelda aja ega kohtade pärast, vaid kutsutakse üles helistama heategevuslikul telefoninumbril 900 7777, kus iga kõne tähendab 7-eurost annetust laste taastusraviks Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses.

Tänavuse jooksu fookuses on 8-aastase Aleksei ja 17-aastase Matsi ravi toetamine. Mats on varem ka ise teiste laste aitamiseks teatejooksul osalenud, kuid kolm aastat tagasi kaotas ta südame seiskumise tõttu nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Aleksei kaotas liikumisvõime sügisel põetud haiguse tagajärjel. Mõlemad vajavad taastusravi tavapärasest suuremas mahus.

President annab stardipaugu Tallinnas Kadrioru pargis toimuvale teatejooksule, joostakse veel 24 paigas üle Eesti, sealhulgas Rakveres.