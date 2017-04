Taluturg ootab uudistama

Taluturgu peab Väike-Maarja Põllumeeste Selts. Seltsi esindaja Kadri Kopso rääkis, et remondi käigus lõhuti kõik vaheseinad, korrastati põrand ja vahetati aknad. Sisustuses on palju kasutatud vanu ajaloolise väärtusega asju, mis on taastatud. Taluturg hakkab olema avatud reedeti ja laupäeviti kella 10–15.