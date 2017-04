Mait Malmsten saabub Rakverre fenomenina

Tegu on Mait Malmsteni esimese ülesastumisega monolavastuses.

Ekspertide komisjoni ette on toodud üks kummaline mees, kellelt loodetakse vihjeid tulevikus juhtuva kohta. Kes on see salapärane, fenomenaalse elu- ja ajaloonägemusega mees? On ta tõekuulutaja või soolapuhuja, hull või geenius, prohvet või šarlatan?

“Malmsten vahendab tagurpidi liikuvat aega sellise usu ja sisendava veendumusega, et kuulajana ei saa lahti mõttest – äkki see ongi nõnda!” kirjutas Margus Mikomägi Postimehes.

Teatris R.A.A.A.M. valminud “Fenomeni” kunstnik on Ervin Õunapuu, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov.

Lavastus “Fenomen” on osalenud Varna rahvusvahelisel festivalil Bulgaarias ja Altan SERGE festivalil Burjaatias. 2014. aasta Monomaffia festivalil Pärnus võitis Mait Malmsten peaauhinna Suur Kirss.