Lääne-Virumaal teeb ka edaspidi teehooldust AS Eesti Teed. Aktsiaseltsi juhatuse esimees Andres Agukas ütles, et kuigi maanteeametiga sõlmitud leping on võrreldes varasemaga odavnenud, tee kasutajale sellest midagi ei muutu. “Eks tuleb paremini majandada,” ütles Agukas.