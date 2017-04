Kaur Kender: “See, millega ma ajalukku lähen, on veel töös. See kõik on alles algus”

Lugesin kusagilt, et teie suur soov on lennata Veenusele. On see soov seni alles?

Lennata tähtedele! Arvi Siig on seda öelnud eesti keeles kõige paremini:

sest juba lapsena

sa sirutasid päikese poole

oma väikese käe

ja jonnisid

kui ema teda sulle

mängida ei andnud

sealt sa tõid oma argipäevadesse

elu deviisi –

“üles tähtede poole” –

ja raiusid sihi

suurimasse kõikidest laantest –

tundmatusse

Ka need kirjandusvõõrad, kes polnud seni eesti kirjandusest tuhkagi kuulnud, teavad nüüd vähemalt üht eesti kirjanikku – Kaur Kenderit. Käimasolev kohtuasi mõjutab paljut: teie heaolu, teie tervist, võimalik, et koguni seadust. Kas teie loomingu populaarsust ka, kuidas arvate?

Ega nad nüüd kirjandusest rohkem pole kuulnud. Eesti on juba kord selline koht, kus pole taifuune, vulkaane, orkaane, ma pean olema kõik need, lisaks prohvet, paaria, oraakel ja nii edasi. Ja see kõik jõuab kirjandusest välja. Tüütu muidugi, aga see käib ametikirjeldusega kaasas – kui sa midagigi kirjanikuna väärt oled, siis valitseva režiimiga sul konflikt tuleb. Mida ohtlikum oled režiimile, seda tõsisem konflikt.

Eestis on see eriti kontrastne, sest suurem osa meie loomingulistest inimestest on palju riigitruumad kui loomingulised inimesed Venemaal Putinile. Aga mitte kõik. Nendega koos on uhke seista. Alati inimese poolt. Alati riigi vastu.

Olavi Ruitlane avaldas hiljaaegu arvamust, et Kenderil, Kunmanil ja Pähklil (kaasuse kohtunikul Leo Kunmanil ja prokurör Lea Pähklil – toim.) on nüüd tagatud igavene kuulsus ja koht ajaloos.

Väga ei usu. Kes mäletab Sokratese kohtunikku? Või Brodski omasid? Nad on lihtsalt süsteemi osad. Asendatavad. Aga mis minusse puutub, siis see, millega ma ajalukku lähen, on veel töös. See kõik on alles algus.

Sellestsamast ilusast eesti keelest, milles olete kirjutanud palju häid raamatuid, õhutate nüüd noori loominguinimesi lahti ütlema. Kui palju ses õhutuses nukrust on?

Eesti inimesed on väga toredad. Aga eesti keel on tõepoolest nagu vangla. Et kui jubedalt veab, siis sa ei saa prokuratuuri süüdistust ja ei lähe vangi ja müüd 2000 raamatut. Või siis inglise keel, milles lugejaid on potentsiaalselt mitu miljardit. Ma olen kahevahel. Ma arvan, et luuleks ja räpiks on eesti keel väga hea. Aga proosaks ikka pigem inglise keel. Mõistusevendi on tolles keeles nii palju rohkem.

Ja oleme ausad, noored on enamikus kakskeelsed enivei.

Nihilistist lugesin, et küpsemas on plaan luua “Majakovski mixtape 2017”. Majakovski on keerulise saatusega poeet, kelle ametlik käsitlus NSV Liidu päevil jättis luuletaja täiesti iseenda varju ja kelle surma asjaolud mõnele senini segased on. Mis peaks olema Majakovski mixtape?

Oh, Majakovski on mu lemmikpoeet ja meeletult nüüdisaegne ja tohutult oluline just täna. See idee sündis sellest, et kui loed Majaka elulugu või vaatad filmi või seriaali Majakast, siis igal pool seal rõhutatakse, et kui võimas oli see, kuidas ta oma luulet luges. Paned tähele – öeldakse, et see oli super kõva, aga ei näidata, kuidas on see super kõva! Ja siis hakkasime Andrusega (Andrus Elbing ehk räppar Beebilõust – toim.) proovima. See, mis ta Majakovski värssidega teha suudab, kuidas ta need üles tõstab … Sõber Jüri Lotman ütles, et Majakovski on seda sada aastat oodanud. Ja nii ongi. Kui meie seda ei tee, ei tee seda sel sajandil mitte keegi. Majakovski oskab öelda seda, mida tänapäeva maailmas kõige rohkem kardetakse kuulda: parem maailm on võimalik ja kommunism võidab lõpuks ikkagi.