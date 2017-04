Riigimetsas algab raierahu

Alates 2002. aastast on RMK 15. aprillist 15. juunini pidanud raierahu. Tänaseks on kevadine raietööde peatamine riigimetsas saanud traditsiooniks.

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul välditakse raierahu kehtestamisega eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil. „Traditsiooniliselt on kevadisel ajal metsamehed saed „seisma“ jätnud ja keskendunud uue metsapõlve rajamisele,“ lisas Uuetalu.

RMK töötajad korraldavad raierahu perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide ja -teede korrastamist. Kokku istutatakse sel aastal riigimetsa 21 miljonit puud, tehakse noore metsa hooldamist 43 000 hektaril ja hööveldatakse teid 14 000 kilomeetrit.

Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.