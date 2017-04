Kroonikeskus kutsub juba (või ikka veel?) naistepäevakontserdile

Kuigi reklaamiseaduse järgi peaks ürituse korraldaja plakatid pärast üritust ära korjama, pole seda järjepidevalt tehtud.

Asjadel peab silma peal hoidma linnakunstnik. Rakvere linnakunstnik Teet Suur teeb suuri asju, muu hulgas valmistab ette seksuaalvähemuste filmifestivali, kuid igapäevased asjad jäävad tal pahatihti kahe silma vahele.

Virumaa Teatajale ütles ta kommentaariks, et küsis haldajalt üle ning sai vastuseks, et reklaamiturg on õhuke ja uut kampaaniat peale tulemas ei ole. “Ta lubas maha kraapida, ja siis jäävad puhtad valged pinnad,” vahendas Suur.

Täpselt aasta tagasi kirjutas Virumaa Teataja, kuidas Sushi Tigeri ees asunud reklaam kutsus Kroonikeskusesse naistepäevakontserdile. Esinejaks oli ka siis seesama lembelaulik Erich Krieger. Ka plakat oli täpselt samasugune.

Teet Suur ütles toona, et betoonist reklaamitulbad on Rakvere linnal rendile antud ja neid haldab Agur Trükikoda, mis teeb reklaami Kroonikeskusele. “Pean meelde tuletama, et nad reklaami ära koristaks,” lausus Suur aasta tagasi, lisades, et kui midagi uut reklaamida ei ole, tuleks vana reklaam katta heleda kleebisega, see aga on ettevõttele lisakulu.

Nagu juuresolevalt pildilt näha, pole aastaga mitte midagi muutunud.