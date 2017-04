Jüritulede eksperiment muutub üleeestiliseks

Tänavune järjekorras viies jüriöö tuleteate edastamise eksperiment jäi Pärnumaa-sisesena viimaseks, sest tuleval aastal on see plaanis üleriigilisena, kirjutas Pärnu Postimees.

Pärnu muuseumi kunsti- ja fotokoguhoidja Indrek Aija ütles, et tuleval aastal on tuleteekonna eksperiment kavas teha üleeestilisena alguspunktiga Paides, kust see hargneb nelja suunda: Tallinna, Tartu, Rakverre ja Pärnu.

Senised tuleteate katsed Pärnumaal on saanud alguse Soontagana maalinnast Koonga vallas (2013), Mädara maalinnast Vändra vallas (2014), Karumölle pelgupaigast Saarde vallas (2015) ja Vatla maalinnast Hanila vallast Läänemaalt (2016).

Tulesignaaliga meenutatakse 1343. aastal 23. aprillil alanud jüriöö ülestõusu, mis algas Harjumaal mäekünkal maja süütamisega, andes märku, et kallaletung võõramaalastele on alanud.

674 aasta taguse eestlaste vastuhaku tähistamiseks võõrvõimu vastu toimus pärast tule Pärnu jõudmist ööpimeduses linnarahva ja Pärnu maleva kaitseliitlaste meeleolukas tõrvikurongkäik muuseumi eest Munamäele. Seal heideti tõrvikud ühislõkkesse ja linnapea Romek Kosenkranius meenutas oma kõnes, et vabadus on habras.