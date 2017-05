Virumaa Muuseumide objekte külastab kevadel üle 12 000 noore

Palmse mõisa programmid teeb tänavusel aastal eriliseks nendega kaasatud teatrietendus “Kaera Jaan ja kadunud lambad”, mille lavastajaks on Ivo Eensalu.

Palju mängulusti pakub mõisa uus lasteprogramm “Mõisalaste murumängud”, kus viiakse läbi lustlikke murumänge, mida mängisid lapsed juba mõisaajal.

“Oleme seekord ühendanud ühte paketti kõik, mis lastele kevadiseks väljasõiduks rõõmu võiks pakkuda: meeleoluka programmi, kus saab palju mürada ja uusi oskusi õppida, pikniku mõisaõuel ja spetsiaalselt lastele loodud teatrietenduse” sõnas Palmse mõisa direktor Maie Urbas.

Kõige populaarsemad programmid Rakvere linnuses on “Keskaegne seiklus”, kus noored saavad osa 16. sajandi eluolust ja “Varanduse jaht” , mille käigus leitakse linnusesse peidetud varandus.

“Programmid on koostatud just nii, et noored saaksid osaleda ajalooõppes läbi seikluse ja mängu” lisas linnuse juht Kaidu Tiirik.

Oma spiooni ja salakuulaja oskuseid saab rakendada Politseimuuseumi populaarseimas programmis “Spioonid ja salakuulajad”. Ennetustöö valdkonda kuulub programm “Liikluspolitseiniku kannul” ning põnevust ja närvikõdi pakub “Eriüksus”.

Politseimuusemi juhi Andrus Eesmaa sõnul sai eriüksuse programmi tarbeks loodud päris uus ja interaktiivne laskeala, kus lisaks saab nautida seintel olevat noortepärast tänavakunsti.

“Koolinoorte periood on meile väga tähtis suve-ja jõuluhooaja kõrval. Koolinoorte hooaja edukas kordaminek tagab meile edu ka suvehooajal. “ lisas Viruma Muuseumide juht Ants Leemets.